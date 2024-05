Visite au Burkina : le message de Seydi Gassama à Diomaye

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal s’est fendu d’un tweet (X), jeudi, pour se prononcer sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye au Burkina Faso. « Au moment où le Président Bassirou Diomaye Faye entame une visite au Burkina Faso, nous l’exhortons à plaider, auprès des autorités Burkinabé, la libération de l’avocat et défenseur des droits humains Me Guy Hervé Kam« , a d’emblée écrit Seydi Gassama. Le défenseur des droits humains de rappeler que Me Guy Hervé Kam, par ailleurs avocat du leader de Pastef Ousmane Sonko, est en détention depuis le 24 janvier 2024. « Il a été libéré dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai 2024 et arrêté de nouveau presque aussitôt« , a-t-il notamment conclu.