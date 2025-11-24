Setal.net

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)


Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de tension et confrontation entre des acteurs politiques, aboutissant à la mort de plus de quatre-vingt jeunes entre 2021 et 2024. L’engagement et la mobilisation des jeunes représentent un phénomène sans précédent, marquant ce mouvement déterminé à changer la donne politique, surtout les pratiques qui singularisaient l’Afrique en la matière. Pour tourner cette page et anéantir ses symboles, entendons par-là ce qui est communément appelé le « système », le Président Diomaye et son premier, Ousmane Sonko, ont présenté un canevas de leur action, soutenu par un agenda devant permettre de placer le Sénégal sur la voie du développement économique et social, à travers le plan « Sénégal 2050».

Au préalable, la reddition des comptes, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques sont considérées comme des mesures prioritaires avant de procéder à des réformes profondes de la justice, afin de renforcer l’Etat de droit et la séparation des pouvoirs, configurant le régime démocratique. Ce Duo à la tête de l’exécutif, formé de jeunes leaders, avait le vent en poupe, par un soutien populaire indéfectible et apparaissait comme un miroir du reste de l’Afrique, pour avoir réussi un changement politique par les urnes. Au même moment, bon nombre de pays sont confrontés à la confiscation du pouvoir par de vieux dirigeants et au retour des régimes de prétoriens. Cet engouement en faveur du changement de paradigme politique vient de subir des contrecoups qui, non seulement risquent de créer un désespoir auprès des citoyens, mais une crise politique paralysant le fonctionnement des institutions.

En effet, les actes posés par le Président Diomaye indiquent un décrochage politique qui le dévie du programme qu’il avait initialement défendu publiquement devant les Sénégalais. Pour preuve, il s’oppose à son premier ministre dans la désignation de la coordinatrice de la « coalition Diomaye président ». Ce geste est annonciateur d’un malaise profond entre les deux hommes sur les orientations politiques même si on essaie de le couvrir par des mots de bienséances ou des communiqués aux termes consensuels.

Les germes de la contradiction

Au début, les deux hommes semblaient tout partager, notamment la nécessité d’assainir l’espace politique et économique de manière à instaurer de nouvelles valeurs pour une gestion rationnelle des ressources nationales dans le respect de l’intérêt général. Cependant les premiers accros proviendront de la tenue d’un dialogue national et la nomination de certains cadres proches de l’ancien régime ou impliqués dans des malversations financières. De plus, le premier ministre déclare ouvertement que ses initiatives relatives à la reddition des comptes étaient entravées par un manque de volonté du Président de la République. Il s’en est suivi la démonstration de force par l’organisation d’un tera meeting au cours duquel le premier ministre a évoqué les difficultés de ses rapports avec le Président Diomaye. On comprend alors l’ampleur des divergences au sein de l’exécutif, et les décisions pour le contrôle de la coalition de la majorité ne sont que le reflet de ce bras de fer. Malgré les différentes médiations entreprises par des dignitaires religieux et des personnalités reconnues, dans le but de rapprocher le Président et son premier ministre, le clivage devient une réalité au fur et à mesure qu’une guerre entre les deux parties se déroule par le truchement des réseaux sociaux, opposant les militants des deux camps.

Dans ce combat politique, le président Diomaye n’est plus dans la logique de rupture pour la transformation systémique, autrement dit, il tourne le dos à ses engagements d’antan dans la mesure où il compose maintenant avec les volontaires venant de tous les horizons, favorisant le retour du clientélisme, de la « transhumance politique» ou du recyclage d’hommes qui avaient fui le pays car épinglés, pour la plupart, par les organes de régulation. Ce positionnement politique rompt avec le programme qui avait été présenté aux Sénégalais pendant la campagne de l’élection présidentielle de mars 2024. Cette tendance qui se concrétise par l’afflux de groupes politiques ou d’individualités attirées, comme d’habitude, par le partage du « gâteau national», confirme la mise en place d’une force politique, en prévision des échéances électorales futures, parce que le chef du Pastef n’acceptera pas de cohabiter avec ses adversaires politiques qu’il a combattus. Ainsi, on assiste à une polarisation de vie politique entre cette nouvelle coalition soutenant la politique du Président Diomaye et le Pastef original inféodé à son leader naturel, M. Ousmane Sonko. Pour l’instant aucun d’eux ne prononce la rupture mais elle est réelle à travers les initiatives partisanes.

En tout cas, une grande déception envahira les Sénégalais qui avaient cru à leur discours politique innovant dans le paysage politique, caractérisé par des manœuvres et l’instrumentalisation de la justice pour écarter de sérieux candidats. Cette pratique ne sera plus opérante parce que les électeurs en majorité des jeunes ne l’admettront plus. Le pays risque de connaître une crise politique majeure si les deux s’affrontent pour la conservation ou la conquête du pouvoir. Il revient aux leaders politiques responsables de penser à l’avenir du Sénégal pour lui épargner le « syndrome ivoirien de 2010-2011 ».

Par Moussa DIAW, politologue, enseignant-chercheur émérite en science politique, UGB.



Lundi 24 Novembre 2025 - 13:30



Setal People - 14/11/2025 - 0 Commentaire

"Éclosion" : Mia Guissé, une perle rare de la musique sénégalaise

"Éclosion" : Mia Guissé, une perle rare de la musique sénégalaise
out s’est emballé pour elle en 2022, après sa rupture avec son ex-mari : son titre titanesque « IDDA », qui dépasse aujourd’hui les 13 millions de vues sur YouTube, en est une parfaite illustration...

«Tous des menteurs» : Kim Kardashian s'en prend aux voyants qui lui avaient assuré qu'elle réussirait à passer le barreau

14/11/2025 - 0 Commentaire
«Tous des menteurs» : Kim Kardashian s'en prend aux voyants qui lui avaient assuré qu'elle réussirait à passer le barreau
C’est dans une vidéo publiée sur TikTok consacrée aux célébrations du 70e anniversaire de sa mère, Kris Jenner, que Kim Kardashian a traité de «menteurs» les voyants qui lui avaient prédit qu’elle...

USA : Paris, la fille de Michael Jackson raconte les ravages de la drogue sur son nez

14/11/2025 - 0 Commentaire
USA : Paris, la fille de Michael Jackson raconte les ravages de la drogue sur son nez
La boisson, la cigarette et la drogue étaient ses addictions. Paris Jackson, la fille aînée de Michael Jackson a récemment témoigné des ravages de la cocaïne sur son corps, notamment son nez. ...

Guerre des mots entre l'ex-couple: No Face se lâche et annonce des preuves, Mia Guissé réplique puis supprime son message

28/10/2025 - 0 Commentaire
Guerre des mots entre l'ex-couple: No Face se lâche et annonce des preuves, Mia Guissé réplique puis supprime son message
C'est une affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux lors des dernières heures. No Face et Mia Guissé, jadis mariés et collaborateurs avec le groupe Maabo, se sont confrontés sur les...

Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an

27/10/2025 - 0 Commentaire
Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an
C’est la rente annuelle sur les bénéfices d’un empire évalué à deux milliards de dollars, géré par un cabinet spécialisé. Une manne qui devrait continuer de croître… Seize ans après sa mort, Michael...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 24/11/2025 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos