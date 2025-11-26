Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier

Le président de Miss Universe, Raúl Rocha, est au centre d’une tempête médiatique. Dans une vidéo-confession très attendue, il a formulé des reproches contre Olivia Yacé, la candidate ivoirienne, tout en admettant des liens d’affairesavec la famille de l'actuelle Miss Universe.



Propos controversés sur Olivia Yacé



Rocha accuse la Côte d’Ivoire d’être un frein logistique à la victoire d’Olivia Yacé :



Elle aurait besoin d’un visa pour “plus de 175 pays”, selon lui, ce qui constituerait un « trop de protocole » pour certaines candidates. Il affirme que “venir d’un pays pauvre” limite la possibilité de représenter pleinement Miss Universe, car la lauréate doit pouvoir voyager partout durant son règne. Pour Rocha, ces barrières administratives et financières auraient donc pesé contre Yacé : “demander 175 visas, c’est un peu difficile”, a-t-il déclaré, regrettant que certaines contraintes réduisent l’égalité des chances.



Ces propos suscitent l’indignation parmi les fans d’Olivia et de nombreux observateurs, qui y voient une forme de mépris ou un désavantage structurel pour certaines candidates en fonction de leur nationalité.



Liens d’affaires avec la famille Bosch



Parallèlement, Rocha admet entretenir des relations économiques importantes avec la famille de Fátima Bosch, actuelle Miss Universe :



-Il reconnaît avoir eu des « négociations commerciales de plusieurs millions de dollars » avec l’entreprise du père de Bosch entre 2022 et 2023.



-Pour se défendre, il soutient que ces relations datent, et qu’au moment de l’élection, “il n’existait plus aucun lien direct” : « oui, c’était en 2022-2023… aujourd’hui il n’y a plus aucun lien. »



Ces aveux renforcent les accusations portées par certains observateurs et anciens juges du concours, qui parlent d’un conflit d’intérêts majeur.



Les critiques dénoncent un mépris envers des candidates de pays moins favorisés, estimant que l’exigence de visas et les barrières logistiques limitent certains talents.



D’autres évoquent un problème d’éthique : la victoire pourrait être influencée par des intérêts économiques plutôt que purement par le mérite.



Rocha, de son côté, affirme agir dans le respect du cadre légal et rejette les accusations de manipulation. Il souligne que Miss Universe est une entité privée, et que certains “mythes” ternissent sa réputation.



Les révélations de Raúl Rocha alimentent un débat de fond sur la transparence, la justice et l’éthique dans Miss Universe. Entre logistique, privilèges économiques et déterminisme national, cette crise pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du concours.

