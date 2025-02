Madiambal Diagne «J'ai appelé le Général Kandé»

Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, Madiambal Diagne fait de nouvelles révélations sur l'affaire du général Souleymane Kandé. Nommé officiellement en tant que nouvel Attaché de défense et de sécurité près l’Ambassade du Sénégal en Inde, celui-ci doit rejoindre son poste avant le 1er mars prochain, date de sa prise de fonction.



«J'avais voulu prendre un certain recul depuis un certain temps, pour me consacrer à d'autres activités, m'éloigner un peu du débat public. Seulement, l'information que vous avez donnée sur le décret du Président Bassirou Diomaye Faye, confirmant l'affectation du Général Kandé comme attaché militaire à New Delhi, me semble-t-il importante et d'une actualité brûlante.[...]», campe le journaliste. Qui persiste et signe :



«Il est vrai que la décision avait été annoncée depuis le mois d'avril 2023. Neuf mois après, cette décision vient d'être confirmée. J'ai eu par le passé à le dire devant certains médias que la décision tardait à être prise. Effectivement, le Président Bassirou Diomaye Faye avait à un moment songé à reconsidérer cette décision-là.»



L'interlocuteur du journal de poursuivre : «Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, il n'en demeure pas moins que la décision a été confirmée et qu'il est question dans un délai d'un mois que le général Kandé rejoigne son nouveau poste à New Delhi.»



Le patron du groupe Avenir communication confie s'être entretenu avec ce dernier. «Je l'ai appelé. J'ai discuté avec lui, et il est heureux que je ne sois pas le seul à l'avoir fait. D'autres Sénégalais de divers horizons, des gens qui sont dans l'armée, dans la société civile, l'ont approché pour lui dire : "Mon général, prenez le poste, acceptez le poste», a-t-il révélé, ajoutant que «le général Kandé est [en train de] prendre toutes les dispositions pour demander sa mise en route immédiate vers son poste d'affectation".»



Il a prévu «une mission d'inspection ou de reconnaissance avant de prendre fonction officiellement», souffle le journaliste