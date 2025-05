Avec plus de 6 millions de followers: Fatou Ndiaye, la reine sénégalaise de TikTok

À seulement 22 ans, Fatou Ndiaye s’impose comme une figure majeure des réseaux sociaux au Sénégal. Avec plus de 6 millions de followers sur TikTok, elle est devenue la créatrice de contenu sénégalaise la plus suivie sur la plateforme, dépassant des noms bien établis comme Fah Aïdara, Abba No Stress ou encore Faynara. Un exploit qui la propulse au sommet de l’influence digitale sénégalaise et africaine.