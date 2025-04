Ndeya Fall alias Nogaye : L’essence d’une icône moderne

🌟 Un rôle qui change tout

Son rôle de Nogaye dans "Bété Bété", série visionnée plus de 290 millions de fois, a propulsé Ndeya sur le devant de la scène. Mais au-delà de l’écran, elle incarne une jeunesse ambitieuse, dynamique et connectée, symbole d’une nouvelle ère de l'Entertainment africain.



📱 Une influence digitale bien ancrée

Avec 47 900 personnes atteintes sur Instagram ces 90 derniers jours, 33 000 abonnés sur cette même plateforme, Ndeya séduit par sa proximité, sa sincérité et son naturel. Son audience la suit pour son authenticité, sa simplicité et ses valeurs.



💼 Une ambassadrice qui convertit

Choisie comme égérie de la marque Mamy Babacar, Ndeya a démontré un véritable pouvoir de conversion. La campagne menée autour du lait de corps, a boosté les ventes à des niveaux records. Mesurant 1m75, au teint noir éclatant, elle est perçue comme la parfaite ambassadrice de la beauté sénégalaise, dans toute sa diversité.



🌍 Un rayonnement international

Grâce à ses multiples voyages, elle construit des ponts entre le Sénégal et le reste du monde, tout en restant fermement ancrée dans sa culture. Elle est aujourd’hui une figure globale : fièrement sénégalaise, universellement inspirante.



🤝 Une valeur sûre pour les marques

Loin des polémiques, Ndeya cultive une image irréprochable. Sa crédibilité et son professionnalisme en font une valeur sûre pour les marques locales comme internationales. Elle incarne la confiance, la modernité et l’élégance, des qualités recherchées dans le monde du marketing d’influence.