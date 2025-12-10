La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la chanteuse Djélikaba Bintou Kouyaté a fermement nié toute implication dans une vidéo à caractère indécent circulant sur les réseaux sociaux. Elle affirme que les auteurs ainsi que ceux qui relaient cette manipulation répondront de leurs actes.



« Mes amours, mon patronat, mes fans, cher public. Depuis quelques heures, une vidéo à caractère indécent circule sur les réseaux sociaux, dans l’unique but de nuire à mon image. Je vous confirme avec la plus grande fermeté que je ne suis aucunement liée, ni de près ni de loin, à ce contenu fabriqué".



Celle dont la voix suave a fait d’elle une icône internationale dénonce une tentative malveillante visant à ternir sa réputation et freiner son ascension artistique. « Il s’agit d’une tentative malveillante orchestrée par des individus dont l’intention est claire : ternir ma réputation et interrompre mon élan », déplore-t-elle.



Djélikaba Bintou Kouyaté promet de ne pas laisser cette affaire sans suite. « Soyez rassurés. Toute la lumière sera faite. Les démarches nécessaires sont déjà engagées pour identifier l’origine, les auteurs et les relais de cette manipulation. Aucune tentative de diffamation ou de sabotage ne sera désormais laissée sans réponse ».



Alors qu’elle s’apprête à monter sur scène le 13 décembre à Conakry, la fille de Fria appelle ses fans à la vigilance. « Je demande à chacun de vous, mes fans dévoués et mon patronat, de faire preuve de vigilance, de prudence et de rigueur face à ce type de contenu mensonger et diffamatoire ».

