MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES

Il était l'homme à battre, et il a répondu présent. Dans une enceinte parisienne chauffée à blanc, Moustapha Diakhaté a livré une prestation magistrale pour conquérir le titre des poids mi-lourds. Face à un adversaire coriace, le combattant sénégalais a fait parler sa précision chirurgicale et une intelligence tactique supérieure pour dominer l'intégralité des échanges.



Dès les premiers rounds, Diakhaté a su imposer son rythme, se montrant plus incisif et plus percutant que Begai. Sa maîtrise de l'octogone a convaincu les juges de lui accorder une victoire unanime, saluée par un public conquis dès son entrée. Ce sacre vient confirmer son statut de nouvelle terreur de la catégorie et couronne des mois de préparation intensive. Pour le Sénégal, ce titre vient conclure un week-end sportif exceptionnel, marqué également par les succès d'Adama Diop « Blindé » et des scolaires, prouvant une nouvelle fois la vitalité du sport national sur la scène internationale.