Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

Le rappeur américain Kanye West, qui devait être en tête d'affiche d'un festival de musique en juillet à Londres, a été interdit d'entrer au Royaume-Uni à cause de ses propos antisémites ces dernières années, a indiqué mardi le ministère britannique de l'Intérieur à la BBC.



Kanye West, 48 ans a déposé lundi une demande d'autorisation de voyage électronique (ETA) pour entrer sur le territoire britannique, selon la BBC citant le ministère. Cette demande lui a été refusé au motif que "sa présence ne serait pas dans l'intérêt général", a ajouté le média britannique.

