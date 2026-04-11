Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine

L'homme aux 160 millions d'abonnés voit sa vie privée scrutée de toutes parts. Des rumeurs persistantes évoquent une séparation difficile où les tensions financières seraient au premier plan. Selon ces bruits de couloir, son ex-partenaire réclamerait une part substantielle de sa fortune, estimée par Forbes à environ 20 millions de dollars. Cependant, aucune source judiciaire n'a pour l'heure confirmé l'existence d'une telle procédure.



L'aspect le plus commenté de cette affaire concerne la structure de son patrimoine. Des internautes affirment que Khaby Lame ne détiendrait aucun actif majeur à son nom propre, ayant enregistré ses propriétés et investissements au nom de son père. Cette stratégie, si elle est avérée, pourrait transformer une éventuelle bataille juridique autour de la répartition des biens. Cette polémique surgit alors que l'empire de l'influenceur vient de franchir un cap historique avec la vente de sa société, Step Distinctive Limited, pour 975 millions de dollars en janvier 2026, ouvrant la voie à l'exploitation de son image par l'intelligence artificielle.