Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique

Poursuivie pour actes contre-nature et blanchiment de capitaux, l’actrice Mame Dior échappe à la prison mais reste sous surveillance judiciaire.

Le dossier judiciaire impliquant l’actrice Mame Dior connaît un développement notable. Contrairement aux réquisitions du parquet, le juge a décidé de ne pas la placer en détention provisoire.

Inculpée pour actes contre-nature et blanchiment de capitaux, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique. Une décision qui marque un compromis entre la gravité des faits reprochés et le respect de ses droits.

Le procureur avait pourtant requis un mandat de dépôt, estimant les charges suffisamment sérieuses. Mais le juge a privilégié une mesure alternative, permettant à la mise en cause de rester en liberté tout en étant étroitement surveillée.

Mame Dior devra désormais se conformer strictement aux obligations imposées par la justice, sous peine de voir sa situation se durcir.

Cette décision relance le débat sur l’usage du bracelet électronique dans les affaires sensibles.