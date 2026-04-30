Mali : Assimi Goïta fixe 16 orientations stratégiques pour renforcer la sécurité nationale

Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a présidé ce mardi 29 avril une session du Conseil supérieur de la Défense nationale consacrée à l’évaluation de la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire national, avec une attention particulière portée aux attaques coordonnées du 25 avril 2026, selon un communiqué de la Présidence du Mali.



La rencontre s’est tenue en présence du Premier ministre, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, des membres du Gouvernement et du Chef d’État-major général des Armées.



À l’issue des travaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, a accordé une déclaration à la presse. Il a exprimé les condoléances les plus attristées de la Nation à l’endroit des victimes des événements du 25 avril, tout en saluant la mémoire du ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, tombé au service de la Patrie. Il a rendu hommage à son engagement exemplaire et à son sacrifice suprême pour la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, précise la même source.



Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a indiqué que les attaques simultanées perpétrées contre plusieurs localités du pays avaient été minutieusement préparées par les groupes armées terroristes, avec des objectifs stratégiques clairement définis. Toutefois, grâce à la réactivité, à la détermination et au professionnalisme des Forces armées et de sécurité, les assaillants ont subi d’importantes pertes humaines et matérielles avant d’être contraints au repli.



Selon la note, le Conseil supérieur de la Défense nationale a procédé à une analyse approfondie de la situation sécuritaire. À cette occasion, le chef suprême des Armées a formulé seize orientations stratégiques destinées à renforcer davantage le dispositif national de défense et de sécurité.



Le Général de Division Daoud Aly Mohammedine a assuré que la situation demeure sous contrôle sur l’ensemble du territoire national. Il a également salué la mobilisation patriotique des populations ainsi que leur contribution déterminante à travers le renseignement opérationnel.



Enfin, le ministre a invité les citoyens au calme, à la vigilance et à la cohésion nationale, tout en exhortant les populations à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication face aux campagnes de désinformation relayées sur les réseaux sociaux.