Le pétrole prend 5% avec la crainte d'un blocus prolongé à Ormuz

Les cours du pétrole sont en forte hausse mercredi, le marché misant désormais sur un blocage prolongé du détroit d'Ormuz, un sentiment renforcé par des informations du Wall Street Journal.

Vers 13H35 GMT (15H35 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, prenait 5,16% à 117 dollars, son plus haut niveau depuis que le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est en place. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, gagnait 4,85% à 104,78 dollars.