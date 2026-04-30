Taxawu Sénégal : Khalifa Sall réclame Idrissa Seck

Les 9 et 10 mai prochain, Taxawu Sénégal tiendra son congrès au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose. Après une période marquée par des défections internes, l'ancien maire de Dakar entend transformer cet événement en une véritable démonstration de force et de cohésion. En investissant ce lieu symbolique, il affiche clairement sa volonté de « faire les choses en grand », rapporte le journal Les Échos.



L’enjeu dépasse la simple structuration du parti, croit savoir la même source. Khalifa Sall souhaite fédérer les « forces vives de la Nation » pour « parler d'une seule et même voix en vue des batailles futures ».



Outre la présence attendue du Front pour la défense de la République (FDR) et de ses leaders, l’invitation a été élargie à toutes les figures majeures de l’opposition sénégalaise.



Le grand point d’interrogation de ce rassemblement reste la participation de Idrissa Seck. Au sein de Taxawu, on espère vivement voir le leader de Rewmi s’afficher aux côtés de Khalifa Sall pour consolider un bloc unitaire face au pouvoir, reprend le quotidien d'information.

