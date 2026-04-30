Mali: les funérailles du ministre de la Défense annoncées pour jeudi

Les funérailles du ministre malien de la Défense Sadio Camara, figure clef de la junte tué samedi lors d'une attaque contre sa résidence près de Bamako, sont prévues jeudi, a indiqué mercredi à l'AFP une source militaire.

Ces funérailles devraient se tenir sous haute sécurité au vu du contexte.

Le Mali fait face à une situation sécuritaire critique et est en proie à l'incertitude et à la fébrilité après les attaques sans précédent des jihadistes du JNIM alliés aux indépendantistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA) contre des positions stratégiques de la junte, plus que jamais affaiblie.

Ces attaques d'une ampleur inédite depuis la prise du pouvoir en 2020 par la junte ont fait au moins 23 morts civils et militaires, selon une source hospitalière à l'AFP.

Le général Sadio Camara a été tué à Kati, ville-garnison près de la capitale Bamako et fief de la junte, par un "véhicule piégé conduit par un kamikaze" ayant ciblé sa résidence, a indiqué le gouvernement malien.

M. Camara, 47 ans, faisait partie des principaux responsables de la junte et était considéré comme l'architecte du rapprochement de ces dernières années avec la Russie.

Ses obsèques "auront lieu jeudi à 10H00 (locales et GMT)", a indiqué à l'AFP cette source militaire, sans plus de détails.

"Nous allons publier dans la journée le programme complet des obsèques", a-t-elle ajouté.

Dans une adresse à la nation mardi soir, le chef de la junte Assimi Goïta a rendu hommage à un "valeureux officier" dont la "disparition constitue une perte immense" pour le Mali.

Deux jours de deuil national avaient été décrétés par le gouvernement après la mort du général Camara.

Assimi Goïta a par ailleurs affirmé que la la situation était désormais "maîtrisée", tout en reconnaissant un moment "d’extrême gravité".