Hommage à Feu Sadio CAMARA : Le Jeune frère Ministre Tout Militaire

Le Général de Corps d'Armée Feu Sadio CAMARA était un homme hors du commun, un homme de Dieu, il aimait et respectait son prochain, un visionnaire il avait nourri dans son cœur le projet d'un Mali fort dont le socle sera l'armée, un véridique, un homme de culture, bien éduqué avec un sens du devoir et du respect au vrai sens du mot.



A chaque fois que j'ai eu le privilège de le rencontrer à domicile pour des échanges frans et direct, il m'appelait le Grand Frère Politique et ajoutait toujours, toi et Dalla ( Le Général avait une grande admiration pour l'honorable Dalla Macalou).



Et moi, je le répondais, le jeune frère Tout Militaire.



Mes relations avec mon frère Feu le Général Sadio pendant toutes ses années s' exerçaient dans ce cadre, toujours dans un climat bon enfant empreint de fraternité.



Quand tu as la chance de rencontrer Sadio, il avait le don de te mettre tout de suite à l'aise, de te donner tout le temps de parler et lui, il admirait écouter son interlocuteur avec attention, considération et respect.



Sadio appreciait souvent mes analyses et mes propositions sur les defis liés à l'actualité et le social.



Feu Sadio aimait qu'on lui dise la vérité sans filtre, il était sensible à la souffrance des maliens et aimait venir en aide à ses concitoyens sans aucune considération.



Sadio me parlait militaire, de sa vision futuriste de notre armée, qu'il voulait professionnelle, indépendante, puissante et heureuse d'exercer sa mission regalienne.



Feu le Général Sadio aimait sans condition ses compagnons d'Armée, avait confiance en eux, les mettaient en valeur et les respectait. Il était engagé pout eux et pour leur bonheur.



Que Dire encore, jeune frère Tout Militaire..., peut être quelques anecdotes plus tard...



Dors en pax valeureux Soldat, Heros de la Nation, feu Sadio CAMARA.



Honorable Alioune GUEYE