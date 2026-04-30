Setal.net

Mali : des obsèques nationales pour Sadio Camara

Le Mali rend, ce jeudi, les honneurs de la Nation au général Sadio Camara, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, mort le 25 avril 2026 des suites de blessures subies lors d’attaques simultanées d’une ampleur exceptionnelle.


Mali : des obsèques nationales pour Sadio Camara
Un décret présidentiel acte l’organisation d’obsèques nationales en hommage au défunt Sadio Camara. Les cérémonies officielles se tiennent ce jeudi 30 avril 2026 à la place d’armes du 34e bataillon du génie militaire à Bamako. Le texte, signé par le président de la transition, le général Assimi Goïta, confie l’exécution de ces dispositions au grand chancelier des ordres nationaux du Mali.

Une disparition au cœur d’une offensive coordonnée

La mort du ministre de la Défense intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement critique. Selon les autorités, des attaques simultanées ont visé plusieurs points stratégiques du pays, notamment Bamako, Kati, Gao, Kidal et Sévaré. L’offensive, revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) et le Front pour la libération de l’Azawad (FLA), a ciblé des infrastructures militaires, la résidence présidentielle et des sites sensibles.

À Kati, la résidence du ministre aurait été frappée par un véhicule piégé. Malgré une riposte directe contre les assaillants, le général Sadio Camara a été grièvement blessé avant de succomber à l’hôpital, selon le communiqué des autorités.

Un parcours militaire et politique central dans la transition

Né en 1979 à Kati, Sadio Camara était issu de l’École militaire interarmes de Koulikoro, dont il sort major de promotion. Officier de terrain dans le nord du Mali, il s’est progressivement imposé dans les cercles de commandement militaire avant de rejoindre la scène politique nationale à la suite du coup d’État du 18 août 2020.

Nommé ministre de la Défense en octobre 2020, il est rapidement devenu une figure clé de la transition militaire. Écarté temporairement lors des événements de mai 2021, il a ensuite consolidé sa position au sein du dispositif sécuritaire dirigé par les autorités de transition.

L’architecte du recentrage sécuritaire du Mali

Au fil des années, Sadio Camara s’est imposé comme l’un des principaux artisans de la nouvelle orientation stratégique du Mali. Sous son impulsion, le pays a engagé un repositionnement majeur, marqué par la rupture avec certains partenaires occidentaux et le renforcement de la coopération militaire avec la Russie.

La mort du ministre de la Défense apparaît comme un tournant majeur pour la transition malienne, tant sur le plan sécuritaire que politique, laissant ouverte la question de la continuité de la stratégie militaire qu’il incarnait.


Jeudi 30 Avril 2026 - 17:08



Setal People - 11/04/2026 - 0 Commentaire

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES
Moustapha Diakhaté a marqué l’histoire du MMA sénégalais ce vendredi soir à l’Adidas Arena de Paris. En s'imposant par décision unanime face à Begai lors du Main Event de l’ARES 40, il s'empare de la...

Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine

11/04/2026 - 0 Commentaire
Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine
La superstar de TikTok, Khaby Lame, est actuellement la cible de spéculations virales sur les réseaux sociaux. Entre une supposée procédure de divorce et des accusations de dissimulation de biens au...

Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

10/04/2026 - 0 Commentaire
Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni
Le rappeur américain Kanye West, qui devait être en tête d'affiche d'un festival de musique en juillet à Londres, a été interdit d'entrer au Royaume-Uni à cause de ses propos antisémites ces...

Bamba Toure : l’architecte de l’influence et des réseaux au cœur des grandes ambitions du Sénégal

08/04/2026 - 0 Commentaire
Bamba Toure : l’architecte de l’influence et des réseaux au cœur des grandes ambitions du Sénégal
Dans un Sénégal en pleine mutation, où les enjeux de développement, de communication et de leadership deviennent de plus en plus stratégiques, certaines figures émergent avec force et discrétion....

Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique

04/04/2026 - 0 Commentaire
Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique
Poursuivie pour actes contre-nature et blanchiment de capitaux, l’actrice Mame Dior échappe à la prison mais reste sous surveillance judiciaire. Le dossier judiciaire impliquant l’actrice Mame Dior...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 30/04/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos