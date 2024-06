Vélingara : Un homme aurait été tabassé et torturé à mort dans le camp militaire de Dialadiang

Un jeune homme aurait été tabassé et torturé à mort dans le camp militaire de Dialadiang situé dans la commune de Pakour (Vélingara). Selon la société civile de Vélingara qui rapporte la nouvelle à travers un communiqué, le corps sans vie a été déposé au centre de santé de Vélingara, en attendant une autopsie qui doit être faite à Kolda. « Nous venons d'être informés qu'un jeune du nom de Gnaly Gnabaly aurait été tabassé et torturé à mort dans le camp militaire de Dialadiang, dans la commune de Pakour, département de Vélingara. Après avoir été informés, nous avons été au centre de santé de Vélingara où est évacuée la victime. Nous avons constaté les blessures et les tortures sur le corps du défunt. Après, nous avons rencontré le préfet de Vélingara avant que le dossier soit renvoyé au sous-préfet de Pakour », lit-on dans le communiqué signé ce lundi 10 juin 2024 par la société civile de Vélingara. Face à cette bavure, la société civile de la localité exige l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les circonstances du drame. « Compte tenu de tout ce qui a été raconté par la famille de la victime, les tortures et blessures notées, nous exigeons que justice soit faite. En attendant, nous invitons tous les membres des mouvements de la société civile du département de Vélingara à se tenir prêts ainsi que toutes les populations du département éprises de justice », préviennent ces défenseurs des droits humains.