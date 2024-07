Unesco : Jules Diop annonce son départ

L’ambassadeur délégué permanent du Sénégal à l’Unesco, Souleymane Jules Diop, a profité de la clôture de la 46e session du Comité du Patrimoine mondial à New Delhi (Inde), ce mercredi 31 juillet 2024, pour annoncer son départ de l’organisation onusienne. « J’ai annoncé ce matin aux membres du Comité du Patrimoine mondial, qu’en même temps que se termine la rencontre inspirante de New Delhi, prennent fin mes fonctions d’ambassadeur délégué permanent à l’Unesco, après cinq années d’un engagement sans limite au service de mon pays », informe-t-il dans un post sur les réseaux sociaux. Listant ses hauts faits à cette station d’ambassadeur délégué permanent, Jules Diop confie : « Je suis fier d’avoir fait entrer le 'Ceebu Jen', plat national du Sénégal, sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité et d’avoir, avant mon départ, sorti le Niokolo de la liste du Patrimoine en péril, après 17 années sur cette liste. Sous mon leadership, le Sénégal a été réélu au Conseil exécutif de l’Unesco et élu au Comité du Patrimoine mondial. Voilà deux années déjà que je demandais à être déchargé de mes fonctions à Paris pour relever d’autres défis professionnels. »