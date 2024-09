Un malade mental armé de couteau tué lors d'une opération de sécurisation à Bounkiling : les précisions de la Dirpa

Un individu armé d'une machette et d'un couteau a perdu la vie au cours d'une intervention des militaires basés dans le secteur de Kandion Mangana, dans le sud du Sénégal. La victime, du nom de Boubacar Ba, est morte sur le coup après avoir reçu une balle. Selon sa famille, il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Le drame est survenu dans le village de Diam Weli Samba Ba, dans la commune de Bounkiling. La Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) apporte des précisions, dans un communiqué parvenu à PressAfrik. Elle informe que : "Lors d'une patrouille régulière de sécurisation le 16 septembre 2024, les militaires déployés dans le secteur de KANDION MANGANA ont été alertés vers 11H00, à 2 km environs du village de DIAM WELI SAMBA BA, dans la commune de BOUNKILING, par le chef dudit village leur demandant de porter secours à des habitants menacés par un individu armé d'une machette et d'un couteau. Arrivés sur les lieux, les militaires l'ont interpelé pour lui demander de déposer ses armes, ce qu'il a catégoriquement refusé". Elle ajoute que l'incident est survenu au cours des échanges visant à le raisonner. "L'individu a brusquement foncé sur l'un des éléments de la patrouille. C'est dans ce contexte que ce dernier a ouvert le feu, le touchant mortellement", renseigne la Dirpa. Qui annonce que l'enquête a été confiée à la Gendarmerie nationale pour établir "les circonstances exactes de ce malheureux incident". En tout état de cause, souligne la Dirpa, "cet événement tragique survient dans le cadre d'une intervention visant à sécuriser les populations, dans une région où les Armées sont présentement engagées à accompagner le retour des populations dans leurs villages".