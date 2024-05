Trafic de cocaïne : Pape Abdoulaye Seck et Cie envoyés en prison

Le juge du troisième cabinet près du tribunal de Dakar a placé Pape Abdoulaye Seck et Cie sous mandat de dépôt. Après trois retours de parquet, le procureur de la République a opté pour l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire de trafic de drogue, impliquant le fils d’un ancien premier ministre, Idrissa Seck. Selon les informations de Seneweb, le chef de parquet a requis le mandat de dépôt contre les mis en cause Papa Abdoulaye Seck, Sylvain Bathiapara Mendy, Assainies Alain Diatta, Ousmane Camara, Amadou Diam Ndoye et Pathé Gueye. Ils sont inculpés d’association de malfaiteurs aux fins d'importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux et détention d'arme à feu automatique sans autorisation.