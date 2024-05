Thiès : Encore des billets noirs d’une contrevaleur de plus d’1 milliard FCFA saisis

Les éléments de la Sûreté urbaine ont réalisé une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 1.097 milliard FCFA à Thiès. Samedi passé, les éléments de la SU, exploitant une information relative à une bande de malfaiteurs, spécialement dans le faux monnayage, se sont transportés à Thiès à des fins d’investigations. Les enquêtes effectuées ont permis de procéder à l’interpellation de deux personnes et la saisie de billets noirs en euros et en dollars d’une contrevaleur de 1,097 milliard FCFA, rapporte Libération. Les mis en cause se nomme : D. Ndiaye et B. Sow. Ils ont cité M. B. établi à Dakar comme étant le propriétaire des billets noirs. Ce dernier est activement recherché par la police. En attendant, les deux mis en causes ont été dzéférés au parquet.