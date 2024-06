Tentative de vol à main armée à Missirah Wadene : deux (2) bergers blessés

Le jeudi 7 juin 2024, une tentative de vol à main armée a eu lieu à la périphérie de Missirah Wadene, sur la route du village d’Arafat, aux environs de 04 heures du matin. Lors de cet incident, un des assaillants a tiré un coup de feu, blessant deux (2) bergers. T. Sow, un marchand de bétail, avait rassemblé un troupeau de moutons sur un terrain non éclairé après les avoir achetés au Louma de Missirah (Koungheul), en attendant de trouver un moyen de transport. Pendant qu'il surveillait le troupeau, il a aperçu un individu s'approchant de lui. Il a alors pointé la lumière de sa torche vers l'inconnu et lui a jeté une pierre. Simultanément, un autre malfaiteur a dégainé une arme et a tiré, blessant deux bergers qui dormaient sur une natte à proximité. Alertés, les éléments de l’escadron de Koungheul, chargés de la sécurisation du forail de Missirah Wadene, sont intervenus rapidement pour empêcher les malfaiteurs d'emporter le bétail. Les deux (2) bergers blessés, dont un dans un état grave, ont été immédiatement évacués en ambulance au poste de santé de Missirah, puis transférés au centre de santé de Koungheul pour des soins plus intensifs.