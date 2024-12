Technopole : un homme retrouvé mort dans un canal à ciel ouvert, sa famille le…

Un homme d’une quarantaine d’années a été retrouvé mort dans un canal à ciel ouvert rempli d’eau et d’herbes situé aux abords du Technopole, ce mercredi 4 décembre. La victime se nomme Serigne Nd. Sa famille avait signalé sa disparition quelques jours plus tôt au commissariat de Pikine-Nord. Serigne Nd. souffrait d’une maladie dont la nature n’a pas été précisée, selon Les Échos, qui raconte son histoire dans son édition de ce jeudi. «Il avait l’habitude de se payer une promenade aux abords de l’Arène nationale», près du lieu où son corps sans vie a été retrouvé, souligne le journal. Samedi dernier, soit quatre jours avant la découverte macabre, rembobine Les Échos, Serigne Nd., qui avait quitté son domicile, tarde à rentrer. Inquiets, les membres de sa famille partent à sa recherche. Après avoir parcouru plusieurs coins de la banlieue sans trouver trace de leur parent, ils informent la police de Pikine-Nord. Mis au courant de la découverte d’un corps sans vie dans un canal à ciel ouvert situé au Technopole, ils se rendent sur les lieux accompagnés d’éléments de la police du coin. Les sapeurs-pompiers repêchent la dépouille et la mettent à la disposition de la police technique et scientifique pour les constations d’usage. Il s’agit de Serigne Nd. Les Échos renseigne que le corps de la victime ne présente aucune trace visible de blessure. «Ce qui conforte nos contacts dans la thèse d’une chute accidentelle de la victime dans le canal», glisse la source. Le quotidien d’information rapporte que le corps du défunt a été acheminé à l’Hôpital général de Grand-Yoff pour autopsie et qu’une enquête est ouverte.