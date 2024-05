Tambacounda : 264 kilos de cocaïne saisis à Koumpentoum deux personnes arrêtées

Les agents de la brigade mobile des douanes de Koumpentoum (est) ont saisi, jeudi, 228 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 264 kilos, annonce un communiqué de la division de la communication et des relations publiques des douanes. La contre-valeur de la drogue saisie est estimée à 21 milliards de francs CFA, selon la même source. Elle signale que deux personnes ont été arrêtées au cours de la saisie de la drogue. Il s’agit d’un ressortissant d’un pays étranger de la région et d’un citoyen d’une nation nord-africaine. ‘’La saisie a eu lieu ce jeudi 23 mai 2024, vers 23 h 45 mn, lors d’un contrôle routier portant sur un camion frigorifique immatriculé à l’étranger et en provenance d’un pays voisin’’, précise le communiqué. Il explique que le camion faisait l’objet d’un ciblage, sur ‘’la base [de renseignements] pertinents’’. La drogue était placée dans une cachette en forme de réservoir, ce qui ‘’n’a pas échappé à la vigilance des agents des douanes’’, relève le communiqué. C’est la deuxième saisie de cocaïne effectuée par la brigade mobile des douanes de Koumpentoum sur l’axe Tambacounda-Koumpentoum en deux mois, après celle de 91,84 kilos du 31 mars. Pour les douanes, ‘’les opérations de ciblage et d’investigation sur les courants de trafics criminels opérant sur les grands corridors s’intensifient sur l’étendue du territoire douanier’’, assure la division de la communication et des relations publiques des douanes. Les douanes disent être déterminées à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes.