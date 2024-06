Tabaski : Dakar Dem Dikk renforce de 59 % ses dessertes interurbaines

À quelques jours de la Tabaski, la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (DDD), renforce ses services. La direction informe d’une augmentation de 59 % de ses dessertes interurbaines. Un travail de diagnostic a ainsi permis de « renforcer en prévision les moyens humains et matériels, et permettre, en cette veille de fête, de renforcer les dessertes interurbaines à hauteur de 59 % sur le territoire national », informe le communiqué de DDD parvenu à Seneweb ce mercredi 12 juin. Dakar Dem Dikk assure que cette action n’affectera pas « l'exploitation des différentes lignes urbaines et interurbaines qui vont continuer à desservir les localités de la capitale et des régions comme Kédougou et Podor ». Évoquant l’absence de réseau interne de maintenance qui a conduit au retour à Dakar de deux bus provenant de Kédougou, DDD annonce qu’un « un remplacement sera fait après la réparation d'autres bus en panne dans la même région » et travaille au renforcement du service maintenance local.