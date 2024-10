Sommet de la Francophonie : absence de Diomaye Faye, les révélations chocs du journal Enquête

La France abrite le XIXe sommet de la Francophonie, ces vendredi 4 et samedi 5 octobre. Le Président Bassirou Diomaye Faye ne sera pas parmi les 19 chefs d’État annoncés. Les raisons de son absence n’ont pas étaient communiquées, mais des voix pointent étonnement une responsabilité du Premier ministre. «Tout le monde sait que c’est Ousmane Sonko qui est derrière», affirment des sources anonymes du quotidien d’information. Ces dernières regrettent en tout cas un faux bond «aux antipodes des intérêts du Sénégal» à leurs yeux. D’autant que, soulignent-elles, la non-participation de Diomaye Faye a été annoncée alors que les préparatifs allaient bon train du côté des plénipotentiaires de Dakar dans la capitale française. «La mission précurseur, qui s’occupe de l’hébergement, de la logistique… était déjà à Paris, soufflent les interlocuteurs d’Enquête. Les services de l’ambassade étaient en pleine activité pour préparer l’arrivée du chef de l’État. C’est donc au dernier moment que cette décision a été prise.» «C’est un précédent extrêmement dangereux pour la politique sénégalaise, s’alarment les mêmes sources. Après le problème avec l’Arabie saoudite, c’est là un deuxième fait majeur, un acte de rupture avec l’un des partenaires les plus importants de notre pays. Tout a été fait et là, on se lève un jour et on dit que le Président ne vient plus.» À en croire Enquête, «chez les diplomates, beaucoup s’étonnent que de plus en plus, l’idéologie ait tendance à prendre le dessus sur les intérêts patriotiques de la Nation sénégalaise».