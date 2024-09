Seydi Gassama exige la libération du "commissaire" Keita et de Ahmet Suzanne Camara

Le Directeur d'Amnesty International Sénégal plaide pour la libération du détenu Ameth Suzanne Camara ainsi que l'ancien commissaire Cheikhouna Keïta qui a été arrêté hier par la Dic. Pour Seydi Gassama, les peines de prison pour les délits de diffamation, offense au Chef de l'État, outrage,(...) doivent êtte supprimées. "Ahmet Suzanne Camara et l'ex commissaire Keita doivent être remis en liberté. Les peines de prison pour les délits de diffamation, offense au Chef de l'État, outrage, etc., doivent êtte supprimées comme recommandé par les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains. Et une fausse nouvelle qui ne présente pas un risque grave de troubler l'ordre public ne doit faire l'objet de poursuites pénales", a-t-il écrit sur X.