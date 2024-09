Sédhiou : deux cas suspects de variole du singe revenus négatifs, le Comité de gestion des épidémies en alerte

Trois (3) cas suspects de variole du singe (Mpox) ont été détectés à Sédhiou (sud, Casamance). Selon le Docteur Amadou Yeri Camara, directeur régional de la santé, deux des trois cas se sont avérés négatifs. Il a également assuré que la région est prête à faire face à une éventuelle épidémie. Nous avons identifié trois cas suspects : 1 à Bounkiling, 1 à Sédhiou et 1 à Goudomp. Les tests effectués à Sédhiou et Bounkiling sont revenus négatifs. Le cas de Goudomp n'a pas été prélevé », a déclaré le Dr Camara sur la RFM. Un Comité régional de gestion des épidémies a été mis en place afin de renforcer la vigilance. « Actuellement, nous sommes dans la préparation en Comité de gestion des épidémies. La surveillance va bon train et nous nous préparons à la prise en charge. Des pays frontaliers ont cette maladie et on se prépare pour la riposte », a annoncé le directeur régional de la santé de Sédhiou. Dr Camara a également lancé un appel aux partenaires pour soutenir l'élaboration d'un plan de contingence adéquat. « Nous en profitons pour lancer un appel à nos partenaires pour avoir un plan de contingence adapté et qu’on puisse intervenir avant d’avoir les premiers cas », a-t-il lancé. La recrudescence du mpox en Afrique avait poussé l’OMS à déclencher mi-août son plus haut degré d’alerte mondial. Le virus est désormais présent dans 14 pays du continent, dont le Burundi, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, selon l’agence de santé de l’Union africaine (Africa CDC).