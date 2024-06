Sedhiou : Un Bus se renverse à Diopcounda, plusieurs blessés dénombrés

Un bus immatriculé AA083NX s'est renversé à hauteur du village de Diopcounda situé dans la commune de Oudoucar à 45 km à l'Est de la commune de Sédhiou aux environs de 12 heures. La gendarmerie et les sapeurs pompiers ont fait le déplacement sur les lieux pour déterminer les circonstances de l'accident. Ils ont évacué les blessés légers au dispensaire de Dianah Malary et les autres au centre hospitalier régional de Sedhiou.