Section de Recherches: Voici la raison de l'annulation de la convocation de Ousmane Noël Dieng

Ousmane Noël Dieng ne s'est finalement pas présenté ce lundi devant les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane. Et pour cause, sa convocation a été annulée, suite au désistement du plaignant selon des sources de Seneweb. A.S.M a retiré sa plainte déposée contre le président du mouvement MJK/DFS pour diffamation, injures et menaces. A cet effet, l'affaire a été classée sans suite sur instruction du Procureur de la République.