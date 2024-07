Saraya: des assaillants font feu sur un véhicule, le conducteur touché à la poitrine

Des assaillants ont tiré sur un véhicule de type sept places qui roulait entre les deux localités Douta et Mandankholi, dans la commune de Khossanto, dans le département de Saraya. Le chauffeur de la voiture a été touché par balle à la poitrine ‘’Cinq assaillant encagoulés ont tiré sur un véhicule qui quittait Douta et le chauffeur a été atteint par balle au niveau de la poitrine’’, raconte une source sécuritaire à l'APS ce jeudi. Qui ajoute que « les six passagers qui étaient à bord du véhicule, ont été dépouillés de leur argent, de leurs téléphones portables et de tous les autres biens qu’ils détenaient ». La brigade mobile de gendarmerie de Khossanto s’est lancée aux trousses des assaillants. Ces derniers ont pris la fuite après leur forfait. Le chauffeur du véhicule a été admis aux urgences de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.