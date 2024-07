Sangalkam : Demba Diop Sy condamné à payer plus d'un milliard de francs CFA pour destruction de biens

Le tribunal de Dakar a rendu son verdict dans une affaire de destruction de biens à Sangalkam, condamnant le député et maire de Tivaouane, Demba Diop dit Diop Sy, à verser la somme de 1 milliard 93 millions 634 mille 155 francs CFA à Abdou Samba Sy et consorts. Cette information a été révélée par le journal Libération dans son édition de ce lundi 8 juillet. Diop Sy a été reconnu coupable de destruction de biens appartenant à autrui, selon les précisions du journal. Toutefois, le tribunal a rejeté une partie des demandes des plaignants, les déboutant du surplus de leurs revendications financières. Bien que les détails du contentieux n'aient pas été explicitement évoqués, le journal note que l’État du Sénégal et la commune de Sangalkam, également poursuivis dans cette affaire, ont été mis hors de cause par le tribunal.