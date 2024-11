Robert Bourgi sur le tandem Diomaye-Sonko : "Je ne vois pas ce tandem échouer, au contraire, je le vois réussir à relever le défi"

Depuis quelque temps, de nombreux politiciens et analystes prédisent un clash entre Sonko et Diomaye. Cependant, cette hypothèse est fermement rejetée par l'avocat et constitutionnaliste franco-sénégalais, Robert Bourgi. "Il peut y avoir de temps à autre des anicroches, c’est normal dans le commerce intellectuel entre individus. Mais je ne vois pas ce tandem échouer, au contraire, je le vois réussir à relever le défi", a-t-il déclaré lors de l'émission Grand Jury du dimanche 24 novembre sur les ondes de la RFM. Concernant la réforme constitutionnelle pensée par Ismaël Madior Fall, qui permettrait de placer Sonko à la place de Diomaye, Robert Bourgi qualifie cela d'élucubration de la part de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. "Mettre à la place du Président actuel l’immense Ousmane Sonko ? D’ailleurs, lui-même n’en voudrait pas. C’est un homme qui joue la loyauté incontestablement. Dire qu’aujourd’hui, par la voix même de l’ancien garde des Sceaux, qu’il faut enlever Diomaye Faye pour mettre à sa place Ousmane Sonko, c’est purement du délire pour montrer que l’on existe encore", a martelé l’avocat franco-sénégalais. De plus, Robert Bourgi conseille à Ousmane Sonko de rester à la Primature et de confier la tête de l'Assemblée nationale à quelqu’un d'autre. "Si la question m’était posée par le Premier ministre, je lui dirais de rester à la tête du gouvernement et de nommer quelqu’un d’autre à la tête de l’Assemblée nationale. Car le travail effectif, c’est à la tête du gouvernement, en liaison constante et permanente avec le président de la République", a conclu Robert Bourgi.