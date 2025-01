Richard-Toll : le directeur d'école « Jacques Mimran», ressortissant français, écroué pour pédopornographie et pédophilie

Julien Weynachter, directeur de l'école « Jacques Mimran» de Richard-Toll, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis novembre 2024 pour pédopornographie et pédophilie, indique le journal Libération qui précise que « l’affaire a été gérée jusque là dans la plus grande discrétion ». Selon le journal, « C'est en enquêtant sur des sites de partages de contenus pédocriminels [relatif à la criminalité à l'encontre des enfants] que les experts de la Division spéciale de cybercriminalité [Dsc] ont détecté une adresse Ip très active depuis Richard-Toll », ajoutant que les investigations ont ensuite formellement permis d'identifier Julien Weynachter. Le ressortissant français, âgé de 54 ans et directeur d’école primaire et secondaires de la cité des cadres de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), a rejeté l’accusation. Le journal renseigne que des sources autorisées renseignent que les policiers ont retrouvé plusieurs contenus pédocriminels dans le téléphone du mis en cause.