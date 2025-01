Retrait des ASP de la circulation : une mesure qui répond à une vieille revendication des transporteurs, selon Gora Khouma

La décision du Directeur de la Sécurité publique, Ndiara Sène, de retirer les Agents de Sécurité et de Proximité (ASP) des missions de régulation de la circulation, du contrôle des véhicules et de toute autre activité sur la voie publique a été saluée par Gora Khouma, secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal. Selon lui, cette mesure répond à une vieille revendication des transporteurs. « Je suis très satisfait de cette décision. Cela fait longtemps que nous avons soumis cette doléance aux différentes institutions, notamment le ministère de l’Intérieur, la gendarmerie et le ministère des Transports. Les ASP exerçaient des fonctions qui dépassaient leur cadre et que nous ne pouvions pas comprendre. Leur présence en circulation nous compliquait souvent la tâche, car ils ne maîtrisaient pas les textes », a déclaré Gora Khouma sur les ondes de Sud Fm. Il a également souligné les problèmes que leur intervention causait : « Ils n’ont pas le droit de mener ces activités. Chaque fois qu’un chauffeur refusait de leur remettre les documents demandés, c’était l’agent de contrôle officiel qui intervenait, souvent avec un comportement difficile à gérer. Les ASP étaient envoyés par les policiers ou les gendarmes pour exiger des pièces, ce qui créait une confusion inutile. » Pour Gora Khouma, cette décision vient donc clarifier les rôles et alléger les tensions sur les routes. « Si maintenant l'Etat par le biais du ministère de l’Intérieur retire ces agents qui ne sont pas assermentés, nous ne pouvons dire que merci. Voilà, c'est ça qu'on attend de nos dirigeants. On sent que le Jub Jubal Jubbanti est en marche », a laissé entendre, le secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal.