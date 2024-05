Respect des horaires : Le COUD dément l’intersyndicale des travailleurs

Dans un communiqué, l’intersyndicale des travailleurs du Coud accusait leur Directeur d’être la première personne à violer son appel au respect des horaires de travail. Une des premières mesures que le Docteur Ndéné Mbodji avait prises. Ce suite à une rencontre qui devait se tenir ce lundi entre le nouveau patron du COUD et les syndicalistes. Mais ces allégations sont balayées d’un revers de main par la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar. ‘’Il n’y a eu ni retard ni problème de ponctualité avec le Directeur du COUD qui a été dans son bureau en séance de travail’’, précise la Direction du Coud dans un communiqué. ‘’Dans le cadre de ses rencontres de prise de contact, il a programmé, dans la matinée des rencontres avec les amicales des étudiants (les délégués des six facultés et des écoles et instituts). Tous les Repreneurs des restaurants universitaires ont été aussi reçus. Ces rencontres, qui se sont déroulées sans pause jusqu’à 17 H 30 mn, se sont également très bien passées’’, ajoute-t-elle. Mais, selon le communiqué de la Direction, ‘’les membres de l’intersyndicale du COUD n’ont pas voulu attendre leur tour et ont quitté sans avertir. C’est avec regret que la direction a constaté leur départ. La direction rappelle qu’elle compte sur tous les partenaires sociaux pour la pacification des campus.’’