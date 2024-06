Reprise de la production de farine au Sénégal : L’AMIS annonce un accord suite à une médiation réussie

Le gouvernement a finalement remporté la bataille. Après l'intervention ferme du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, hier-lundi, l'Association des Meuniers Industriels du Sénégal (AMIS) annonce la reprise de la production de farine. L'AMIS indique que cette résolution est le fruit d'une médiation initiée par Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat (CNP), et Ousmane Mbaye du Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal (SPIS). "Ainsi, suite à la médiation de Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), et d’Ousmane Mbaye, Président du Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal (SPIS), l’AMIS a demandé aux entreprises concernées de reprendre leurs activités de production", peut-on lire dans le communiqué signé par le président Claude Demba Diop. L’Association explique que la décision prise auparavant par "les Meuniers visait à inciter le gouvernement à clarifier les mécanismes de subvention afin de ne pas mettre en péril l’activité des industriels", se justifient-ils. Mieux, les meuniers Industriels du Sénégal se disent soucieux "d’améliorer le pouvoir d’achat des Sénégalais et leur accès aux produits de première nécessité. C’est pour cette raison qu’ils ont constamment contribué à la régulation des prix de ces denrées."