Remous dans le secteur du nettoiement : les concessionnaires annoncent un arrêt de travail à partir de ce jeudi

Le secteur du nettoiement risque de connaître des perturbations dans les prochains jours. Les concessionnaires menacent d'arrêter la collecte des ordures à partir de ce jeudi 25 juillet. “En tant que dirigeants d'entreprises responsables et soucieux du bien-être des populations et de leur santé, nous vous informons qu'en l'absence de solutions allant dans le sens de l'apurement de nos arriérés, nous serons dans l'incapacité technique et financière de continuer à assurer le service de collecte des déchets sur l'étendue du territoire national à compter de ce jeudi 25 juillet 2024”, retrace le collectif des concessionnaires du nettoiement dans un communiqué transmis. Pour rappel, à la suite de concertations avec les autorités en charge du secteur, les concessionnaires avaient renoncé à leur mouvement d'humeur en raison de la fête de l'Aïd qui s'annonçait. “Cependant, nous sommes au regret de constater que malgré l'audience qu'à bien voulu nous accorder le ministre en charge du secteur, nous n'avons eu aucune avancée concrète allant dans le sens du règlement de nos dettes de 2023 et les factures de 2024 qui continuent de s'accumuler. Nous avons aussi saisi la direction générale de la Sonaged qui est restée sans réaction à ce jour”, font-ils savoir dans ledit communiqué.