Reddition des comptes : bonne nouvelle pour Lat Diop

Lat Diop est en prison. L’ancien ministre des Sports et directeur général de la Lonase a été placé sous mandat de dépôt pour extorsion de fonds portant sur 8 milliards de francs Cfa, détournement de deniers publics pour le même montant et blanchiment de capitaux. Il a été épinglé à la suite d’une dénonciation du patron de 1XBet, Mouhamed Dieng. Mais depuis que leur client a été envoyé en prison, les avocats de Lat Diop n’avaient pas reçu son dossier. Conséquence : ils ne pouvaient rien entreprendre pour sortir l’ancien ministre de prison. Ils sont maintenant servis. En effet, informe Les Échos, le juge d’instruction chargé de l’affaire, leur a remis le dossier. «Les robes noires ne vont pas se faire prier pour déposer un recours devant la juridiction d’instruction du second degré, prédit le journal. […] La défense de l’ancien ministre des Sports a quasiment ficelé la requête aux fins d’annulation de la procédure.» Les Échos renseigne que les avocats de Lat Diop visent la liberté d’office, «convaincus que si le droit est dit leur client va humer l’air de la liberté». Parmi les griefs agités contre la procédure visée, ces derniers pointent le dépassement de 16 heures de la durée légale de garde-à-vue de leur l’ancien ministre. «Cela constitue à leurs yeux un motif suffisant d’annulation», relaye le quotidien d’information. La chambre d’accusation financière est appelée à trancher