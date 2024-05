« Quand Macky Sall m’a dit : « Grand frère, est-ce que tu peux dire à Sarkozy qu’il me manque plus de 150 millions d’euros… » (Bourgi) 34 minutes ago

Avec lui, c’est toujours de petites anecdotes, de petits secrets. Parce que Robert Bourgi est, très souvent, dans les secrets des dieux… africains et français notamment. Le célèbre et influent «Tonton Robert» de Karim, «ami» de Macky Sall, analyse les conditions du départ de ce dernier du Pouvoir, la défaite de son candidat, Amadou Ba, qu’il a rencontré récemment à Paris. Il revient aussi sur ses échanges avec Atépa et Macky Sall pour la libération de Diomaye et Sonko, un tandem dont l’élection relève de «l’irrationnel», et qu’il prévient par cette petite phrase : «le pouvoir change les hommes». Le Franco-sénégalais ne supporte pas la visite de Mélenchon à Dakar, une «erreur» de Sonko. Tendez l’oreille… Robert allume plusieurs… Bourgi à Questions directes, émission à suivre ce dimanche, à 14h. « Il est vrai que dans le passé, les premières visites des chefs d’Etats du Sénégal étaient dirigées vers la France. Vous parliez de la visite du Président Macky Sall. Quelques jours après l’élection du Président Macky Sall en 2012, le Président Sarkozy m’avait envoyé comme ami pour féliciter le Président Macky Sall. Lequel m’avait reçu chez lui. Il n’avait pas prêté serment et m’avait dit : «Grand frère, est-ce que tu peux dire à Nicolas qu’il me manque plus de 150 millions d’euros pour assurer la fin du mois.» Je lui ai dit : «Il n’y a pas de problème, Président.» Rentré à Paris le soir, j’en ai fait part au Président Sarkozy. Lequel, dans les 48 heures, avait mis à la disposition de l’Etat Sénégalais, donc de Macky Sall, 180 millions d’euros. Cela a validé la première visite du Président Macky Sall en France. »