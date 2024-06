Projet Sangomar : on connaît la date du début de la vente du pétrole

L’exploitation du pétrole du champ Sangomar a débuté le 11 juin. Et d’après les prévisions inscrites dans le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), la première cargaison commerciale est attendue début juillet. Ce projet devrait au bout du compte générer au total 630 millions de barils et 2,4 Tcf de gaz naturel, lit-on dans le document repris par Le Soleil. La même source souligne qu’en 2024, 11,7 millions de barils, dont 4,34 millions destinés au marché local, seront extraits de Sangomar. Le DPBEP prévoit que 576,3 milliards F CFA seront tirés des réserves d’hydrocarbures du Sénégal d’ici à 2027. Les recettes générées seront affectées aux dépenses inscrites au Programme d’investissements publics (PIP) et aux dépenses courantes dans les domaines, notamment, de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement.