Procès en appel de la tuerie de Boffa: ‘’Y a pas de justice dans cette affaire ‘’ Me Cire Cledor Ly

Ce 24 juillet, la cour d’appel de Ziguinchor s’est penchée sur l’affaire dite Boffa-Bayote où René Capin et Oumar Ampoï Badian ont à nouveau fait face au juge lors du procès en appel. Les deux ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans cette affaire où 22 personnes avaient été arrêtées et 16 d’entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt avant d’être libérées. Ils étaient poursuivis pour 14 chefs d’inculpation, dont association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation, entre autres. Devant la barre, ce matin, les accusés ont clamé leur innocence. L’avocat de la défense dans sa plaidoirie a évoqué des vices de procédure dans le dossier. ‘’Y’a pas de justice dans cette affaire " peste Me Ciré Cledor LY après la suspension du procès. Ce dernier a aussi pointé du doigt ‘’les violations de droits humains’’ constatés dans le dossier. La séance qui a démarré à 12h est suspendue à 21h. La cour a donné ainsi rendez-vous le jeudi 25 juillet à partir de 09 pour la poursuite de l’audience.