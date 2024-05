Prix du sac d’aliment de bétail à 5000 Fcfa : « Cela concerne uniquement le sac vendu dans les foirails » (B.G)

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Dr. Mabouba Diagne, a annoncé avoir fixé le prix du sac d’aliment de bétails à 5000 frs. Mais, l’ancien ministre Babacar Gaye informe que cela ne concerne que « le sac vendu dans les foirails« . Il fait des précisions dans un poste sur Instagram. « Lorsque j’ai eu écho de cette information tendant à faire croire que le prix de l’aliment de bétail a été réduit, je me suis empressé de m’adresser aux services de l’élevage de Kaffrine pour commander une bonne quantité afin de renforcer l’alimentation de mes 50 moutons en stabulation dans ma bergerie à Kaffrine« , a écrit Babacar Gueye. L’ancien ministre a passé à la vérification. « Grande a été ma surprise d’être informé que le prix de 5000 francs concerne uniquement le sac vendu dans les foirails. Et que la vente se fait au prorata du bétail parqué dans l’enceinte du forail selon le quota disponible« , a-t-il souligné. Il ajoute : « il reste une autre possibilité que tout éleveur puisse acheter auprès du service de l’élevage à 9 000 francs le sac. Malheureusement, un éleveur ne peut acheter qu’un sac de 50kg selon la disponibilité du quota subventionné reçu.«