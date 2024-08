Priorité et violation à la Senelec : Amadou LY, PDG Akilee SA fait des révélations et alerte les autorités

Amadou Ly, président de Yessal en marche et PDG d’AKILEE SA a fait face à la presse ce mardi pour dénoncer des violations notées à la Senelec. « La rencontre d’aujourd’hui a pour but de dénoncer un certain nombre de violations dont nous avons connaissance dans le secteur de l’Énergie notamment la signature d’un contrat majeur, le plus grand contrat du Sénégal dans le secteur de l’Énergie en particulier le secteur de l’électricité qui est un contrat de 300 mégawatts pour la réalisation d’une centrale électrique appelé CCGT », a dénoncé M.LY. Poursuivant : « Une centrale de cycle combinée qui tourne au gaz avec deux tribunes à gaz et une tribune à vapeur qui est censée produire une puissance de 366 mégawatts nominaux sur une durée de plus de 25 ans. Contrat qui a été porté par West Africa Énergie dont le promoteur numéro 1 est Samuel Ahmed Sarr. La société West Africa Énergie est une société ex nihilo, c’est-à-dire fabriquée de toute pièce, qui n’a aucun état de service, aucune preuve d’expérience sur le secteur. Donc signer un contrat aussi important pour une durée de 25 ans à hauteur 3 500 milliards francs FCA revenant à plus de 140 millions francs CFA par an, donné en entente direct sans aucun appel d’offre en totale violation des lois du Sénégal », a alerté le PDG d’AKILEE. Revenant sur le contrat qui lie sa société (AKILEE) à la Senelec, Mamadou Ly a laissé entendre que c’est « un contrat de 194 milliards francs CFA sur 10 ans. Un contrat qui selon lui, entre dans le cadre d’une convention réglementée rappelant que la Senelec est actionnaire d’AKILEE à hauteur de 34 %. « AKILEE est une société anonyme et Senelec aussi donc les deux sont soumises au droit de l’OADA, l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Ce document est le référentiel cadre sur lequel le contrat a été signé. On a voulu jeter le prob sur AKILEE mais la réalité est qu’il n’y a aucune exception qui s’est fait, la signature s’est faite dans les normes. Pourquoi les cadres de la Senelec qui étaient si prompts à crier, dénoncer, saisir la Cour des comptes, Ofnac, etc. … Pourquoi on ne les a pas entendus sur les 3 500 milliards francs CFA de West Africa Énergie ? Pourquoi aucun cadre ne s’est offusqué ?