Président Diomaye : « nous allons renégocier les contrats, je ne crois pas à la malédiction du pétrole »

Dans une interview exclusive accordée à la presse sénégalaise, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement à renégocier les contrats miniers et pétroliers. Il a affirmé que ces renégociations visent à accroître la part du Sénégal dans les revenus générés par ces ressources naturelles. « Ma conviction est qu’on aurait pu mieux négocier parce que d’autres pays africains l’ont fait. Notre stratégie est de voir les pistes de renégociation. De ce fait, nous allons renégocier les contrats et essayer de voir comment investir sur d’autres secteurs pour leur développement et éviter la malédiction du Pétrole », a déclaré le chef de l’Etat. Il a également abordé la question de la « malédiction du pétrole » et du « syndrome hollandais », en exprimant son désaccord avec ces concepts. « Je ne crois pas à la malédiction du pétrole ou le syndrome hollandais. La stratégie est de faire de cette ressource un levier pour développer les autres secteurs (métiers du numérique, formation professionnelle, agriculture et pêche) », a-t-il expliqué. « Nous allons renégocier pour augmenter nos parts. Après les renégociations, vous verrez un grand changement. Nous devons croire en notre potentiel. Il y aura une renégociation et ce sera bénéfique pour le Sénégal », a promis le Président Faye.