Présidence de la République : Amadou Tidiane Wone nommé ministre-Conseiller

Amadou Tidiane Wone est nommé Ministre, Conseiller à la Présidence de la République. Le décret portant sa nomination a été signé depuis le 20 Septembre. D’ailleurs l’article 02 dudit décret a invité le ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances et du Budget chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution de cette décision. Diplômé en Sciences politiques, Amadou Tidiane Wone a travaillé dans le secteur privé en France et au Sénégal avant de devenir Conseiller culturel puis ministre de la Culture au Sénégal. Il a supervisé des projets prioritaires et des lois sur les droits d’auteur.