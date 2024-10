Pour le règlement exhaustif d'arriérés portant sur leurs indemnités : Les travailleurs de l'Asecna haussent le ton et comptent déposer un préavis de grève

Dans un communiqué exploité Dakaractu, l'intersyndicale des travailleurs de l'Asecna du Sénégal déplore la souffrance de plusieurs mois d'arriérés portant sur l'indemnité du personnel. "Voilà plus de vingt ans déjà qu’il a été instauré une indemnité dite de sécurité aérienne (ISA) pour le personnel de la quasi-totalité des structures exerçant dans le secteur des transports aériens au Sénégal. Cette indemnité vise à rémunérer des services à caractère régalien rendus par des citoyens sénégalais dans le domaine de souveraineté que constitue le transport aérien. Cet élément de salaire a toujours été exclusivement financé par l’État du Sénégal à travers un prélèvement sur les ressources nationales provenant du secteur aéronautique, notamment les redevances, par l’intermédiaire des structures sous tutelle du ministère en charge des transports aériens", a-t-on indiqué. L'intersyndicale de faire constater " Deux (2) mois écoulés depuis la rencontre avec le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens aucune réponse ou acte rassurant n’a été posé par l’administration sous sa tutelle malgré les engagements fermes pris après avoir constaté l’urgence de régler ce qu’il a qualifié lui-même de dette. De plus, les syndicats ont été stupéfaits de constater que, lors du séminaire de préparation des états généraux des transports publics au mois d’août passé, les autorités en charge du règlement de cet élément de rémunération avaient élaboré des canevas ou propositions de solution pour toutes les problématiques du domaine de leur compétence à l’exception de la problématique de l’ISA". Avant d'annoncer le dépôt prochain d'un préavis de grève. "La patience des travailleurs n’a pas été entretenue par des signaux positifs perceptibles. Aussi, les travailleurs réunis autour de l’ensemble des syndicats et associations professionnelles, ont tenu une assemblée générale extraordinaire en date du 04 septembre 2024 à l’aéroport de Diass. Les orientations clairement et unanimement exprimées d’une part par les travailleurs présents en grande masse et d’autre part par le personnel maintenu en service, nous amènent à informer l’opinion nationale et internationale qu’un préavis de grève cosigné par tous les syndicats signataires de la présente correspondance sera déposé immédiatement après les délais requis suite à la saisine de la Direction du travail déjà faite la semaine dernière. Et ce, pour le règlement exhaustif des arriérés, une solution pérenne pour la régularité de paiement et le retour de l’harmonisation."