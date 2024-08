Plainte contre les dirigeants d’Emedia : la Sûreté urbaine hérite de l’enquête

L’affaire prend une nouvelle tournure. La plainte d’Abdoulaye Sylla, un des actionnaires du groupe Emedia, contre ses associés, « pour abus de biens sociaux », a été confiée à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, révèle Libération dans sa livraison de ce vendredi 2 août. Le patron de la société Easy holding Sa reproche aux dirigeants du groupe de presse, Mamoudou Ibra Kane, ancien directeur général, et son successeur Alassane Samba Diop, entre autres personnes visées par la plainte, «d’avoir usé de subterfuges pour se sucrer». Le plaignant pointe du doigt, entre autres griefs, « des opérations nébuleuses des deux journalistes qui auraient constitué un compte courant de plus de 800 millions au profit de E-Media Rédacteurs dont ils sont propriétaires avec Boubacar Diallo et Mamadou Ndiaye». « Cette situation n’a été possible qu’avec la complicité et la défaillance du commissaire aux comptes le cabinet Garego qui, de par sa mission, avait une obligation légale de faire un rapport aux actionnaires sur une telle situation et de provoquer, ainsi que la loi lui en fait obligation, l’Assemblée générale de la société », accuse l’homme d’affaires. Après Alassane Samba Diop, Mamoudou Ibra Kane réagit. « L’homme d’affaires Abdoulaye Sylla Ecotra et ses nouveaux maîtres veulent liquider le groupe Emedia. Abus de confiance, dites-vous ? Archi-faux !!! Adepte du porter votre projet ne passera pas », réplique vertement le journaliste, repris par le journal.