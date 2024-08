Plainte à Emedia : Abdoulaye Sylla passe à la vitesse supérieure

Le démarrage des auditions est imminent dans l’affaire opposant les actionnaires du groupe de presse Emedia Invest. Les Échos rapporte qu’Abdoulaye Sylla, auteur de la plainte contre les dirigeants du groupe, a été aperçu dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU). Renseignement pris, souffle le quotidien d’information, « le patron d’Ecotra y était avec son avocat pour confirmer sa plainte ». Pour rappel, le plaignant remet en cause, entre autres griefs, «la manière dont la société a été gérée par Mamadou Ibra Kane [ancien directeur général du groupe de presse] et [son successeur] Alassane Samba Diop». Les journalistes sont poursuivis pour «abus de biens sociaux». Pire, Abdoulaye Sylla reproche aux deux patrons de presse «d’avoir usé de subterfuges pour se sucrer», pointant du doigt «des opérations nébuleuses des deux journalistes qui auraient constitué un compte courant de plus de 800 millions au profit de E-Media Rédacteurs dont ils sont propriétaires avec Boubacar Diallo et Mamadou Ndiaye».